Seria poleceń Zełenskiego. "Ludzie nie powinni się domyślać"

- U wszystkich pojawia się dziś jedno pytanie. Co dalej z pomocą od Ameryki? Poleciłem ministrowi obrony Ukrainy, szefom naszych służb wywiadowczych i dyplomatom skontaktować się ze swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych i uzyskać oficjalne informacje. Ludzie nie powinni się domyślać. Ukraina i Ameryka zasługują na szczerą rozmowę oraz jasne stanowisko wobec siebie nawzajem. Zwłaszcza gdy chodzi o ochronę życia w czasie pełnoskalowej wojny – powiedział Zełenski.

Chwilę wcześniej Zełenski zamieścił na portalu X długi wpis, w którym zadeklarował gotowość do negocjacji.

"Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy" - napisał we wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że on i jego zespół są gotowi pracować "pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć pokój, który będzie trwały".