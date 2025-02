Rośnie koalicja przeciwko Węgrom. "12 państw"

Wraca sprawa kontrowersyjnej ustawy o ochronie suwerenności, którą w lutym 2022 roku przyjęły Węgry. KE pozwała za to władze w Budapeszcie do TSUE twierdząc, że przepisy te naruszają szereg unijnych regulacji. Do pozwu dołączyły już Czechy. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że to samo rozważa 12 innych państw członkowskich UE.