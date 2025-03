"USA nie wykluczają". Vance znów daje nadzieje Ukraińcom

Wiceprezydent J.D. Vance powiedział we wtorek, że wierzy, iż porozumienie zapewniające Stanom Zjednoczonym dostęp do ukraińskich dochodów z minerałów pozostaje w zasięgu – mimo ubiegłotygodniowego napiętego spotkania w Gabinecie Owalnym, które zakończyło się bez podpisania umowy.

We wtorek przedstawiciel Białego Domu potwierdził w oświadczeniu dla mediów, że prezydent Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.