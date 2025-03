USA wstrzymują pomoc. Kluczowe uzbrojenie niedostępne

Należą do nich m.in. rakiety Patriot i ATACMS, których brak osłabi zdolność SZU do obrony miast i obiektów wojskowych z jednej strony, a z drugiej – do przeprowadzania dalekosiężnych ataków na rosyjskie linie zaopatrzenia, składy amunicji i punkty dowodzenia. Kluczową częścią pomocy wojskowej jest również dostarczanie Kijowowi danych wywiadowczych, choć nie jest jeszcze jasne, czy współpraca w tej dziedzinie zostanie przerwana – podobnie jak w przypadku systemu łączności satelitarnej Starlink.