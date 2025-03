"Bolesna, ale nie śmiertelna". Kijów reaguje na decyzję USA

- Po pierwsze, jest to zawieszenie, które pozostawia nadzieję na jego wznowienie. Tak więc jest to środek przymusowej dyplomacji, ale nie jej zerwanie. Po drugie, jest to bardzo bolesne, ale nie śmiertelne. Będzie to kosztować Ukrainę niepotrzebne zgony i utratę terytoriów, ale nie doprowadzi do porażki. Po trzecie, jestem przekonany, że nowa administracja znajdzie formułę rozwiązania - twierdzi źródło portalu. Informator nie chce być wymieniony z imienia i nazwiska ze względu na wrażliwość sprawy.