W środę Trump rozmawiał z premierem Kanady, Justinem Trudeau, na temat ceł, ale dał do zrozumienia, że nie planuje ich zniesienia. Trump opisał, że Trudeau zadzwonił, aby omówić kwestię ceł, na co prezydent USA odpowiedział, że wiele osób zmarło z powodu fentanylu przemycanego przez granice Kanady i Meksyku, i nie został przekonany, że sytuacja się poprawiła. Mimo że Trudeau zapewniał o poprawie, Trump uznał, że to niewystarczające. Rozmowa zakończyła się w przyjaznym tonie, choć Trump oskarżył kanadyjskiego premiera o wykorzystywanie tej kwestii do opóźniania wyborów.