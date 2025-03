Nowe świadczenie dla małżeństw. Ruszyły prace w Senacie

Senat pracuje nad projektem ustawy, który przewiduje nagrody finansowe dla małżeństw z długim stażem . Zgodnie z propozycją, pary z 50-letnim stażem otrzymałyby 5 tys. zł, a kwota ta wzrastałaby o 500 zł co pięć lat. Projekt jest efektem petycji złożonej w 2023 r. przez radcę prawnego Eugeniusza Szymalę, który od lat stara się uhonorować takie małżeństwa.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce jest 97,3 tys. małżeństw z 50-letnim stażem. Przyznanie im po 5 tys. zł kosztowałoby budżet 487 mln zł. Uwzględniając pary z dłuższym stażem, koszty wzrosłyby do 926 mln zł - wylicza "Rzeczpospolita".

Senatorowie, w tym Michał Seweryński z PiS, są orędownikami ustawy. - To świadczenie nawet powinno być wyższe - mówił podczas posiedzenia komisji. Jednak rząd nie wykazuje takiego entuzjazmu. Wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska z KO wyraziła wątpliwości co do zasady równości.