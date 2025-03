"Ciągnie tygrysa za wąsy". Morawiecki podsumował Zełenskiego

Zdaniem polityka PiS, Amerykanie są gotowi do rozmów, a Ukrainie wystarczy zasobów maksymalnie na pół roku. - Zełenski ma czas, żeby siąść do stołu, naprawić swój błąd sprzed tygodnia - podkreślił Morawiecki.

- Zauważyłem gwałtowną reakcję Donalda Trumpa na ten niewłaściwy język po stronie Zełenskiego, niewłaściwy body language (mowa ciała - red.). No, nie ciągnie się tygrysa za wąsy, bo jest to niebezpieczne. Jeżeli mamy sojusznika, dzięki któremu przetrwaliśmy w ogóle, to trzeba go szanować, a Zełenski nie uszanował - stwierdził Mateusz Morawiecki, komentując wizytę prezydenta Ukrainy w Białym Domu, która zakończyła się wyproszeniem ukraińskiej delegacji, zerwaniem rozmów i odwołaniem planowanej konferencji prasowej.