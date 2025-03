Zdumiewające odkrycie naukowców. Nowy mechanizm odporności

- Odkryliśmy nowy mechanizm odporności, który pozwala organizmowi bronić się przed infekcjami. Istnieje on we wszystkich komórkach i odpowiada za produkowanie zupełnie nowej klasy potencjalnych naturalnych antybiotyków - powiedział prof. Yifat Merbl, jeden z autorów badania.

Badacze skupili się na proteasomach, które dotychczas były znane z degradacji starych białek. Teraz odkryto, że pełnią one dodatkową funkcję - produkują peptydy obronne pochodzące z proteasomu (PDDP). Te naturalne antybiotyki uszkadzają błony komórkowe bakterii, prowadząc do ich unicestwienia. Co istotne, PDDP są selektywne i nie szkodzą komórkom organizmu gospodarza.