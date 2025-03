Makabryczne odkrycie w kanalizacji w Harlev. Duńska policja znalazła ciało Polaka

Mieszkańcy od pewnego czasu zgłaszali problemy z kanalizacją. Służby, które zostały zobowiązane do rozwiązania problemu, ujawniły zwłoki .

Śledztwo w sprawie morderstwa. Policja apeluje o pomoc społeczeństwa

Silnik zapalił się w powietrzu. Moment awaryjnego lądowania w USA

Policja ustaliła, że ostatnie znane miejsce zamieszkania Jarzeckiego to Randers, około 40 km od miejsca znalezienia ciała. Śledczy mają za mało danych, by móc ustalić, ostatnie dni jego życia i zdarzenia, które mogły doprowadzić do śmierci Polaka.