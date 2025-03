Musk w garniturze. Subtelna aluzja w kierunku Zełenskiego?

Elon Muskwe wtorkowy wieczór porzucił swój charakterystyczny strój na rzecz koszuli i garnituru. Zagraniczne media oceniają to, jako aluzję do wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Jednocześnie wskazują, że podczas dotychczasowych spotkań miliardera z Donaldem Trumpem, Musk ubierał t-shirt i jeansy, co można odczytać, jako "deklarację siły".