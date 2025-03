Immunitet Kaczyńskiego. Jest decyzja komisji

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych postanowiła zarekomendować Sejmowi przyjęcie wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, podczas posiedzenia zaplanowanego na 21 lutego .

Dodał również, że Kaczyński skierował list do członków komisji, w którym prosił o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Głogowski podkreślił, że zarówno Kaczyński w liście, jak i Bogucki podczas posiedzenia komisji, starali się przekonać posłów, że wypowiedź Kaczyńskiego była jedynie wyrażeniem opinii, a nie oskarżeniem.