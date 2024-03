Kaczyński mówił o Brejzie. Europoseł: projekcja jego strachu

Brejza: poziom oszczerstw jest szokujący

Brejza w mediach społecznościowych przypomniał, że to kolejne pomówienie w wykonaniu prezesa PiS. Ten podobnie wypowiedział się w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" w 2022 roku. Brejza go pozwał. Sprawa trafiła najpierw do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jednak Brejzowie mieli zastrzeżenia, co przyznał im sąd apelacyjny. Nie spodobało się to jednak Kaczyńskiemu, który złożył zażalenie do Sądu Najwyższego. Ten w lutym 2024 roku nakazał ponownie rozpatrzyć sprawę w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.