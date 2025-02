Franciszek w szpitalu. Jest najnowszy komunikat

Lekarze o zdrowiu papieża. "Zostanie w szpitalu co najmniej tydzień"

Lekarze o zdrowiu papieża. "Zostanie w szpitalu co najmniej tydzień"

Dr Alfieri zaznaczył, że papież nie jest podłączony do respiratora, ale cały czas ma problemy z oddychaniem i musi ograniczać swoją aktywność fizyczną. Mimo to Franciszek poza odpoczynkiem na łóżku siedzi też w fotelu, pracuje i "żartuje jak zwykle". Kiedy jeden z lekarzy przywitał go słowami: "Witaj Ojcze Święty", papież odpowiedział żartobliwie: "Witaj Synu Święty".