Tusk nie zwlekał. Jest nowy przepis dotyczący granicy

Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków o azyl, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i obowiązuje od czwartku. Nowe przepisy będą obowiązywać przez 60 dni i dotyczą granicy z Białorusią.

Ograniczenie nie będzie dotyczyć także osoby, jeśli w ocenie Straży Granicznej zachodzą okoliczności, które "jednoznacznie świadczą, że jest ona zagrożona rzeczywistym ryzykiem doznania poważnej krzywdy w państwi e, z którego przybyła bezpośrednio" do Polski.

Rozporządzenie wynika z tzw. ustawy azylowej, którą rząd przyjął w grudniu 2024 roku. Ustawa ma przeciwdziałać zjawisku wykorzystywania migracji przez Białoruś, która w kooperacji z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi, organizuje przerzut migrantów do Unii Europejskiej.

W marcu 2025 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby podejmowanych prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 1 stycznia do 20 marca odnotowano ponad 2,2 tys. takich prób, z czego w marcu było to blisko 1,4 tys. przypadków.

Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie kontroli na granicy z Białorusią, co jest kluczowe w kontekście obecnej sytuacji migracyjnej . Rząd podkreśla, że działania te są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

Wcześniej Tusk ponaglał Dudę ws. podpisu. W trakcie otwartej części posiedzenia Rady Ministrów premier mówił o sytuacji na wschodniej granicy. Zwrócił się wtedy do prezydenta ws. ustawy zawieszającej prawo do azylu.

- Cały czas czekamy na pana podpis. To rozporządzenie jest gotowe. Gdyby pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie - mówił we wtorek Tusk.