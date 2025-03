Tusk zwrócił się do Dudy. "Kompletnie niezrozumiałe"

W trakcie otwartej części posiedzenia Rady Ministrów premier mówił o sytuacji na wschodniej granicy. Zwrócił się także do prezydenta ws. rozporządzenia zawieszającego prawo do azylu.- Cały czas czekamy na Pana podpis. To rozporządzenie jest gotowe. Gdyby Pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie - mówił Tusk.