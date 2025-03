Proszą o azyl w Polsce. Będzie rekord na granicy z Białorusią

MSWiA bacznie przygląda się sytuacji na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu - dowiaduje się WP. Migranci z krajów afrykańskich, składają tzw. "wnioski o azyl" bezpośrednio na przejściu do polskiej straży granicznej. W tym roku pojawiło się ponad dwieście takich pism, a osoby przyjęto do ośrodków recepcyjnych w Polsce. Do końca roku liczba takich przypadków przekroczy tysiąc - i będzie rekordowa.