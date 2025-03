Słodko gorzki sondaż dla Tuska. Utrata władzy zagląda w oczy

Pierwsze miejsce z bezpieczną przewagą zajmuje KO, na którą zagłosowałoby 31 proc. badanych. To oznacza stabilne poparcie, które w porównaniu do sondażu sprzed dwóch tygodni niemal się nie zmieniło. Drugie miejsce z wynikiem 26,5 proc. zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Na najniższym stopniu podium znalazłaby się Konfederacja, która mogłaby liczyć na 16,4 proc. głosów.

W Sejmie nie znalazłoby się za to miejsce dla Trzeciej Drogi, na którą zagłosowałoby 6,7 proc. respondentów. W tym wypadku partia może liczyć na liczący 0,9 pkt proc. wzrost poparcia. To jednak za mało. Dla koalicyjnych komitetów wyborczych próg wynosi 8 proc. (gdyby zatem Trzecia Droga startowała w takiej układance jak w 2023 roku - w Sejmie by jej nie było).