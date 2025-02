Lekarze o zdrowiu papieża. "Zostanie w szpitalu co najmniej tydzień"

Podczas konferencji prasowej w Klinice Gemelli, lekarze papieża Franciszka, profesor Sergio Alfieri i Luigi Carbone, poinformowali, że papież pozostanie w szpitalu co najmniej przez tydzień, mimo że jego życie nie jest zagrożone.

Lekarze podkreślili, że Franciszek czuje się lepiej niż w momencie przyjęcia do szpitala .

Pytany o to, dlaczego nie ma dotąd żadnego zdjęcia papieża w pokoju szpitalnym, lekarz poprosił o uszanowanie jego prywatności. - Franciszek nie jest ubrany w strój papieski - dodał.

Największym zagrożeniem dla papieża w jego wieku byłoby dostanie się zarazków do krwi, co mogłoby prowadzić do sepsy. Na szczęście, jak podkreślił prof. Alfieri, obecnie nie ma takiego ryzyka, choć płuca są zainfekowane. - Papież zawsze chciał, żebyśmy mówili mu prawdę - dodał.