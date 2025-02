Sąd blokuje decyzję Trumpa. W Białym Domu oburzenie

Sędzia Adam Abelson uzasadnił swoją decyzję, wskazując, że likwidacja programów DEI "prawdopodobnie narusza 1. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych", która chroni wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń .

Agencja Reutera podkreśla, że decyzja sądu federalnego ma charakter tymczasowy i obowiązuje do czasu ostatecznego wyroku w tej sprawie .

Obrońcy praw obywatelskich argumentują, że programy DEI są niezbędne do walki z rasizmem strukturalnym i nierównościami. Z kolei Trump i jego zwolennicy uważają, że prowadzą one do niesprawiedliwej dyskryminacji innych Amerykanów i osłabiają znaczenie zasług przy zatrudnianiu.