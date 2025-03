Intryga i trucie koleżanki z pracy. Polskie Radio zabrało głos

Według informacji "Faktu", Małgorzata W. i Elżbieta D. pracowały jako sprzątaczki w Polskim Radiu. Kobiety miały nie lubić swojej koleżanki Agnieszki T. i postanowiły ją otruć. Małgorzata W. miała regularnie dolewać toksyczne substancje do herbaty Agnieszki T., co zostało zarejestrowane na nagraniach z ukrytej kamery.

"Sprawa rozpoczęła się kilka miesięcy temu, gdy do komendy przy ulicy Wilczej zgłosiła się 51-letnia kobieta. Z jej relacji wynikało, że koleżanka z pracy systematycznie dolewa chemikalia do jej szklanek i butelek z napojami. Kilka dni wcześniej źle się poczuła i poszła do lekarza. Badania jednoznacznie potwierdziły, że ma ona obrażenia wewnętrzne" - informował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.