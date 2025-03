Przypomnieli Trumpowi, kto ubierał się jak Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został poinformowany przez zespół Donalda Trumpa, że na spotkanie w Białym Domu powinien założyć garnitur. Mimo to Zełenski zdecydował się na czarny strój, co według dwóch źródeł cytowanych przez Axios zirytowało Trumpa przed spotkaniem, które szybko przerodziło się w katastrofę.

Podczas spotkania, które miało miejsce w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie, to właśnie strój ukraińskiego przywódcy stał się punktem zapalnym. Gdy Trump przywitał Zełenskiego przy wejściu do Zachodniego Skrzydła, zauważył, że jego gość "się wystroił".

Podczas spotkania z mediami w Gabinecie Owalnym reporter Brian Glenn zapytał Zełenskiego, dlaczego nie nosi garnituru , sugerując brak szacunku dla Stanów Zjednoczonych. Prezydent Ukrainy odpowiedział jednoznacznie. - Założę garnitur, gdy ta wojna się skończy. Może coś podobnego do twojego. Może coś lepszego. Może coś tańszego - rzucił krótko.

Przed wojną Zełenski nosił garnitury, co odzwierciedlało jego rolę jako głowy państwa. Jednak od czasu rozpoczęcia konfliktu, zadeklarował, że nie wróci do formalnego ubioru, dopóki wojna się nie zakończy.

W mediach społecznościowych szybko zauważono, że Elon Musk również nie założył garnituru podczas swojej ostatniej wizyty w Białym Domu. W kierunku Donalda Trumpa adresowano również wpisy, do których dołączano także zdjęcia Winstona Churchilla, który podczas II wojny światowej odwiedził Biały Dom w kombinezonie siren suit. To ubranie można szybko założyć i zdjąć, pierwotnie wykorzystywano je w drodze do schronów przeciwlotniczych.