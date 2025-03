Niepokój w Jasionce po decyzji Trumpa. Fijołek: "Wstrzymanie pomocy musi budzić nasze obawy"

Decyzja Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu jakiejkolwiek wojskowej pomocy dla Ukrainy – w tym broni, która trafiła już do Polski m.in. do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka - wywołuje obawy w mieszkańcach Rzeszowa i regionu, o czym w rozmowie z Wirtualną Polską mówi prezydent Rzeszowa.

Prezydent podkreśla, że dla Rzeszowa decyzja USA o wstrzymaniu pomocy wojskowej oznacza konieczność myślenia o dalszych konsekwencjach, w tym np. konieczności przyjęcia kolejnych osób z Ukrainy, które w razie pogarszającej się sytuacji mogą przyjechać do Polski. – Z tego powodu jestem innym samorządowcem niż większość burmistrzów czy prezydentów, bo muszę również patrzeć na to, co dzieje się w polityce światowej, na froncie, w gabinecie owalnym. Po skończeniu obowiązków samorządowych nocami śledzę doniesienia z USA, oglądam CNN, bo decyzje USA mają często dla naszego miasta kluczowe znaczenie - podkreśla.

– Przy każdej okazji tłumaczę zachodnim politykom i dyplomatom, że obecność amerykańskich żołnierzy jest kluczowa dla naszego poczucia bezpieczeństwa. Czasami ze strony Amerykanów padają pytania, czy dla ludzi to ma znaczenie, jaką flagę ma żołnierz NATO, amerykańską czy inną. Zawsze odpowiadam, że flaga USA dla ma ogromne znaczenie, bo kojarzy się z wygraną II wojny światowej, ze stabilizacją, jaką USA gwarantowały w Europie. Szczególnie u nas, w regionie, gdzie niemal każdy ma kogoś bliskiego, kto wyemigrował do USA – mówi WP Fijołek.

Prezydent Rzeszowa przyznał, że we wtorek natychmiastowe zmiany nie były dla Rzeszowa odczuwalne. Nazwał też nieprawdziwym budzeniem sensacji wpis europosła Konfederacji Tomasza Buczka w mediach społecznościowych, który twierdził, że na lotnisku widać już rzekomo "realne oznaki zakończenia pomocy finansowej USA dla Ukrainy", twierdząc, że utwardzany betonowy plac znika w ekspresowym tempie. – Pan poseł nie ma pojęcia, o czym pisze i pisze to, by wywołać sensację. To dorabianie sensacyjnej historii i niech pan poseł nie opowiada głupot, bo niezależnie od decyzji USA hub w Jasionce będzie działał, bo broń będzie dostarczana Ukrainie z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Kanady. To po prostu głupie szukanie sensacji – odpowiada Konrad Fijołek.