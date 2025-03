"Punkt krytyczny". Załużny o stratach Ukrainy na froncie

- Policzcie, co oznacza 50 tysięcy z 5,5 miliona osób, które były zarejestrowane. Wynik jest równy zeru, bo to punkt krytyczny, którego, jak mi się wydaje, raczej nie przekroczymy. Jednocześnie wojna zmieniła się pod wpływem dwóch czynników. Pierwszy – to demografia. Zwracam uwagę: 50 tysięcy zabitych w Ukrainie i ponad 300 tysięcy rannych - wyliczał gen. Załużny.

Według byłego głównodowodzącego, Rosja również poniosła ogromne straty. I choć ma znacznie lepszą sytuację demograficzną, "dla nich także masa krytyczna to co najmniej 250 tysięcy zabitych".

- To nie oznacza, że nie mogą łapać (mężczyzn – przyp. red.), by wysłać ich na front. Mogą. Mogą nawet zaprowadzić ich na front w równym szyku, bo to tyrania. Mogą to zrobić. Ale czy będą walczyć? To już inna sprawa – dodał Załużny.