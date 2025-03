Rozmowy USA-Ukraina. Media: Podano skład delegacji i miejsce

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff wyruszą we wtorek do Rijadu na spotkanie z ukraińską delegacją - poinformowała w czwartek dziennikarka stacji Fox News, Jacqui Heinrich.

Spotkanie w Rijadzie. Mają rozmawiać o zakończeniu wojny

"Rubio, Witkoff, Waltz wyruszą do Rijadu we wtorek, by spotkać się z Ukraińcami, w tym (szefem gabinetu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrijem) Jermakiem" - napisała Heinrich w serwisie X.