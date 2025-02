Wszystkie oczy zwrócone na Rijad. Rosja siada do stołu z USA

Spotkanie w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, to pierwsza od początku wojny na Ukrainie okazja do rozmów między delegacjami USA i Rosji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, głównym celem jest odbudowa dwustronnych relacji oraz przygotowanie do ewentualnych rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy.