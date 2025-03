TSUE zabrał głos. Ważne orzeczenie dla turystów

Decyzja TSUE dotyczyła klientów polskiego biura podróży , którzy wykupili wycieczkę obejmującą lot czarterowy z Teneryfy do Warszawy. Wycieczka została zorganizowana przez biuro turystyczne, które zawarło umowę z przewoźnikiem lotniczym.

Mimo że pasażerowie posiadali kopie kart pokładowych, przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania za 22-godzinne opóźnienie lotu, twierdząc, że nie były one wystarczającym dowodem rezerwacji.

Pasażerowie, powołując się na przepisy pasażerskie UE, pozwali przewoźnika do sądu w Polsce. Sąd ten zwrócił się do TSUE o wykładnię dotyczącą praw pasażerów do odszkodowania. TSUE orzekł, że karta pokładowa może być uznana za dowód wskazujący, że rezerwacja została przyjęta i zarejestrowana przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek dla danego lotu.