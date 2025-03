Kłótnia na granicy. Burmistrz pisze do UE petycję na Niemców

Kiedy niemieccy policjanci zaczynają kontrolować auta jadące z Polski, najpierw spowalnia się ruch na autostradzie A4. Po chwili kierowcy jadący na zachód dostają powiadomienia z nawigacji, np. Google Maps, że przy granicy tworzy się korek. Aby go ominąć, zjeżdżają w kierunku mostu granicznego w Zgorzelcu. Prowadzi do niego jedna ulica. Gdy zostaje zablokowana, paraliż ogarnia już całe 29-tysięczne miasto.

Burmistrz Rafał Gronicz od listopada 2023 roku podejmuje temat utrudnień komunikacyjnych. Zwracał się w tej sprawie do szefa MSZ poprzedniego rządu Zbigniewa Raua, do premiera Saksonii Michaela Kretschmera, rozmawiał z nadburmistrzem Gorlitz Octavianem Ursu i szefem policji federalnej w Ludwigsdorfie. - Dzięki temu ostatniemu spotkaniu udało się doprowadzić do zmiany sposobu kontrolowania, co poprawiło sytuację, ale nie zlikwidowało problemu korków, które wracają przy okazji każdych świąt - przekazali WP urzędnicy ze Zgorzelca.