Efekt Trumpa w Niemczech? Ekspert: będą częściej odsyłać migrantów do Polski

Jeśli za deklaracjami Niemców pójdą czyny, możemy spodziewać się większej liczby migrantów odsyłanych z Niemiec do Polski. Nastroje zwłaszcza we wschodnich landach są bardzo ostre. Do tego stopnia, że Niemcy będą szukać sposobów, aby podesłać nam możliwie największą liczbę migrantów, nie tylko tych idących szlakiem przez Białoruś. Wątpię, że Polska ma na to plan.