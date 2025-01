Niemcy przed wyborami. Ostra debata o migracji

Merz powiedział gazecie "Bild": "Nie będzie żadnej współpracy z AfD. Każdy może na to liczyć". Jak dodał, nie może sobie wyobrazić, że SPD, Zieloni i FDP nie chcą teraz zrobić nic, aby poprawić sytuację w zakresie bezpieczeństwa. - Partie centrowe muszą wziąć na siebie odpowiedzialność. To najlepszy sposób na walkę ze skrajnościami politycznymi po prawej i lewej stronie - stwierdził.

Merz zaproponował, aby zamknąć granice Niemiec dla wszystkich osób, które nie są uprawnione do wjazdu do kraju. Miałoby to również dotyczyć osób uprawnionych do ochrony azylowej. Policja federalna powinna mieć również możliwość ubiegania się o nakazy aresztowania. Osoby zatrzymane i zmuszone do opuszczenia kraju powinny być natychmiast aresztowane lub zatrzymane i deportowane tak szybko, jak to możliwe.