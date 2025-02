299 dzieci zgwałconych przez lekarza. Francuz przed sądem

Marie-France Le Scouarnec, była żona oskarżonego, twierdzi, że nie wiedziała o przestępstwach męża. W wywiadzie dla "The Independent" opisała go jako "idealnego ojca" i "inteligentnego człowieka". Jednak część ofiar uważa, że kobieta była świadoma jego działań i pomagała mu je ukrywać przez ponad 30 lat.

Proces Le Scouarneca budzi wiele kontrowersji. Marie-France Le Scouarnec miała ponownie zeznawać przed sądem 25 lutego, ale została zwolniona z powodu "drobnych obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym". Proces ma potrwać do czerwca 2025 r. Zgłaszanie przestępstw na tle seksualnym przeciwko nieletnim jest we Francji prawnym obowiązkiem, co dodatkowo podkreśla wagę tej sprawy.