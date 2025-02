Zabójstwa seniorek w stolicy. Podejrzani to "złote rączki"

- Na tym etapie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze sprawą dwóch współczesnych Radionów Raskolnikowych. Mamy do czynienia z zabójstwami staruszek dokonanymi w wyniku motywacji znanej z powieści Piotra Dostojewskiego — powiedział w trakcie wieczornej konferencji prasowej Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W lutym w stolicy znaleziono ciała trzech emerytek — w mieszkaniu na Śródmieściu, na Ochocie i ostatnie we wtorek na Ursynowie. W każdym z przypadków sytuacja wyglądała podobnie — wszystko wskazywało na to, że kobiety zostały uduszone, a ich mieszkania splądrowane. Jak podkreślił na wieczornej konferencji prokurator, sprawcy brali wszystko, co uznali za wartościowe .

Jak ustaliła Wirtualna Polska, jeden z mężczyzn wpadł po morderstwie 73-letniej kobiety na Ursynowie. Nieoficjalne szczegóły, do których dotarliśmy, są wstrząsające: sprawca włamał się do seniorki tuż po północy, następnie związał ją na krześle i kazał wykonać telefon do banku w celu zmiany limitów transakcji, by mógł wypłacić dużą sumę pieniędzy.