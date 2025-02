Kanada uderza w Muska. Podpisów pod petycją coraz więcej

W petycji przedstawiono cztery główne powody, dla których Elon Musk powinien stracić kanadyjskie obywatelstwo. "Elon Musk włączył się w działania, które są wymierzone w narodowe interesy Kanady. Użył swojego majątku i władzy, by wpływać na nasze wybory. Jest obecnie członkiem zagranicznego rządu, który próbuje zniszczyć kanadyjską suwerenność. Istnieje konieczność odniesienia się do prób Elona Muska, by atakować kanadyjską suwerenność" - czytamy w petycji.