Nie żyje Michelle Trachtenberg. Aktorka miała 39 lat

Ciało Michelle Trachtenberg odkryto w jej apartamencie w luksusowym kompleksie One Columbus Place w Nowym Jorku - przekazało ABC News. Informację tę potwierdziły źródła policyjne. Jak donosi "New York Post", śmierć aktorki nie jest obecnie traktowana jako podejrzana.

W ostatnich miesiącach Trachtenberg publikowała na Instagramie zdjęcia, które wzbudziły niepokój fanów. Aktorka, obserwowana przez 800 tys. osób, wyglądała na wychudzoną, co wywołało spekulacje na temat jej zdrowia. W styczniu ubiegłego roku zapewniała jednak, że jest "szczęśliwa i zdrowa".

Trachtenberg rozpoczęła karierę w wieku dziewięciu lat, występując w serialu "The Adventures of Pete and Pete". Zyskała popularność dzięki roli Dawn Summers w "Buffy, postrach wampirów" oraz występom w "Plotkarze". Jej dorobek obejmuje także role w filmach takich jak "Harriet szpieg" i "Eurotrip".