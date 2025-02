Morderstwa emerytek w Warszawie. Ofiar może być więcej

W lutym w stolicy znaleziono ciała trzech emerytek - w mieszkaniu w Śródmieściu, na Ochocie i ostatnie we wtorek na Ursynowie. W każdym z przypadków sytuacja wyglądała podobnie - wszystko wskazywało na to, że kobiety zostały uduszone, a ich mieszkania okradzione. Bandyci napadali na seniorki, które mieszkały same, na niższych piętrach.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, jeden z mężczyzn wpadł po morderstwie 73-letniej kobiety na Ursynowie. Nieoficjalne szczegóły, do których dotarliśmy, są wstrząsające: sprawca włamał się do seniorki tuż po północy, następnie związał ją na krześle i kazał wykonać telefon do banku w celu zmiany limitów transakcji, by mógł wypłacić dużą sumę pieniędzy.