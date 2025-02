Ukraiński historyk grozi Mentzenowi. Polityk apeluje do MSZ

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen odwiedził Lwów, krytykując kult Stepana Bandery. Przed pomnikiem lidera ukraińskich nacjonalistów przypomniał, że został on skazany na karę śmierci, a jego organizacja odpowiedzialna jest za morderstwo tysięcy Polaków.

Na akcję Mentzena zareagował m.in. mer Lwowa Andrij Sadowy . Do ataku ruszył też ukraiński historyk Wachtang Kipiani.

"Polski kandydat na prezydenta Mentzen, znany z deklaracji sprzed kilku lat - 'nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej' przyjechał do Lwowa i nagrał filmik pod pomnikiem Stepana Bandery. Oskarżył szefa OUN o 'zabicie stu tysięcy Polaków'. Ten drań marzy o chwale Pierackiego. 'Możemy to powtórzyć'" - napisał Kipiani, zaznaczając, że ostatnie słowa to cytat.