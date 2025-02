Nowy termin wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Dla kandydatów na prezydenta to oznacza jedno

Donald Trump prawdopodobnie nie przyleci do Polski przed wyborami prezydenckimi - wynika z informacji Wirtualnej Polski. - Końcówka czerwca jest być może najbardziej prawdopodobnym terminem wizyty amerykańskiego prezydenta w Warszawie - przekazał nam szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.

- Prezydent Donald Trump uznał Inicjatywę Trójmorza za ciekawą z punktu widzenia partnerstwa z USA i rozwoju amerykańskich interesów w naszej części Europy. Oczywiste jest dla mnie to, że otrzyma zaproszenie na kolejny szczyt, który odbędzie się w Warszawie - zapowiedział w styczniu 2025 roku na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent Andrzej Duda.

Jak dowiaduje się nieoficjalnie Wirtualna Polska, Trump zaproszenie otrzymał - ale go jeszcze nie przyjął. - Nie mamy potwierdzenia obecności - słyszymy od osób zorientowanych w sprawie.

Jak udało nam się ustalić - dziś wizyta Trumpa na szczycie państw Trójmorza nie jest pewna. A niektóre źródła twierdzą, że mało prawdopodobna. I "nie należy się nastawiać".

Czerwiec, nie kwiecień. "Jeden z wariantów"

- Kiedy Donald Trump przyjedzie do Polski? - zapytaliśmy szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego.

Rozmawiamy kilka dni po wizycie Andrzeja Dudy w Waszyngtonie i spotkaniu z Donaldem Trumpem. - Prezydent Trump otrzymał oficjalne zaproszenie na 10. szczyt państw Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się 28 kwietnia w Warszawie. Ale to tylko jeden z wariantów - przyznał prezydencki minister.

Chodzi o szczyt 13 państw położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Polska - a dokładnie prezydent Duda - będzie gospodarzem szczytu w Warszawie.

To odpowiedź interesująca o tyle, iż jeszcze do niedawna wydawało się być przesądzone, że prezydent USA przyleci do Polski właśnie w kwietniu - na szczyt Trójmorza.

Ten - z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy - odbędzie się trzy tygodnie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Polsce.

Teraz obecność Trumpa na szczycie nie jest pewna. A jak słyszymy nieoficjalnie od naszych źródeł z Pałacu Prezydenckiego - bardziej prawdopodobne, że Trump do Polski zawita już po wyborach prezydenckich. Termin: czerwiec 2025 r.

Minister Kolarski w rozmowie z WP to potwierdza. - Jest kilka innych możliwości. Między innymi - i być może to najbardziej prawdopodobny termin - przed szczytem NATO w Hadze (który odbędzie się w dniach 24-26.06 - przyp. red.) - mówi WP szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

PiS bez wsparcia Trumpa?

Trump - jak słyszymy - do Warszawy w takim wariancie przyjechałby między 20 a 24 czerwca. Dziś to najbardziej prawdopodobny termin.

Co to oznacza w kontekście zbliżających się wyborów w Polsce? Otóż żaden z kandydatów na prezydenta nie będzie mógł ogrzać się w świetle Trumpa przed wyborami w maju.

To może mieć znaczenie zwłaszcza dla Karola Nawrockiego - bowiem to wspierające go PiS miało nadzieję, iż Donald Trump spotka się z prezesem IPN przed majową elekcją - na ostatnim etapie kampanii. Lub w jakiś inny sposób wesprze "obywatelskiego kandydata" popieranego przez PiS.

Nadzieje te mogą okazać się płonne. Chyba że Trump zaskoczy i jednak zawita na szczyt Trójmorza w kwietniu. Taka szansa wciąż jest. Pałac Prezydencki oficjalnie tego nie wyklucza. To i tak jednak nie gwarantowałoby możliwości spotkania z którymkolwiek kandydatów.

- Nieszczególnie interesuje nas wsparcie prezydenta Trumpa dla któregoś z kandydatów. Nie mieszamy się w tę kampanię - słyszymy w Pałacu Prezydenckim.

Jeden z rozmówców twierdzi, iż najważniejsze jest to, że prezydent USA przyleci do Polski przed końcem kadencji Andrzeja Dudy. Bo to z nim właśnie ma najlepsze relacje spośród wszystkich polskich polityków.

Jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce na początku listopada 2024 r. - po wygranej Trumpa - współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego chcieli nakłonić prezydenta Andrzeja Dudę do zaproszenia amerykańskiego przywódcy do Polski przed wyborami prezydenckimi w maju 2025 roku.

Trump - owszem - może złożyć wizytę w Polsce w pierwszym półroczu 2025 roku, ale niekoniecznie przed wyborami prezydenckimi, które najprawdopodobniej odbędą się w maju. A na tym zależy właśnie politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy czują, że wizyta Trumpa mogłaby pomóc ich kandydatowi w kampanii.

- To dość naiwne, infantylne podejście, ale wielu ludzi z PiS tak właśnie myśli. Że przyjdzie Trump i wesprze ich człowieka - mówiła nam osoba zorientowana w sytuacji.

