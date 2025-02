Papież pozostaje w szpitalu. Kto w tym czasie kieruje Watykanem?

Papież w Klinice Gemelli przebywa z powodu obustronnego zapalenia płuc - to trzynasty dzień jego pobytu. W środę rano Watykan przekazał, że Franciszek spędził noc spokojnie, obudził się i spędza dzień w fotelu. Ma kontynuować terapię, także tlenową - tak jak w minionych dniach.

We wtorek wieczorem w biuletynie medycznym powiadomiono, że Franciszek jest nadal w stanie krytycznym, ale stabilnym, co oznacza także, że po poważnym kryzysie oddechowym z 22 lutego nie doszło do następnego takiego epizodu.