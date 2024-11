Ludzie Kaczyńskiego chcą wykorzystać Trumpa. Znamy plan Nowogrodzkiej

Przypomnijmy, Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2025 r. i będzie sprawować je do końca czerwca. Według nieoficjalnych informacji, to właśnie w tym okresie Donald Trump - jako nowy prezydent USA - ma przyjechać do naszego kraju. - Na zaproszenie prezydenta Dudy - przyznają nieoficjalnie nasi rozmówcy z otoczenia głowy państwa.