Przemysław Czarnek o wygranej Donalda Trumpa. "Zakończenie wojny jest realne"

- Trump wygrał nie tylko na głosy elektorskie, ale także w wyborach powszechnych, ze sporą przewagą. To pokazuje, że i w Polsce zdecydowana większość społeczeństwa o poglądach konserwatywnych może zdecydować o wynikach wyborów. Trzeba do tego społeczeństwa się odwoływać, po to jadę do Pabianic, po to byłem w Bielsku-Białej, po to będę w kolejnych miastach. By ludzie popierali kandydata Prawa i Sprawiedliwości, by się ożywili - przyznaje Czarnek.