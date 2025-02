Niemcy przed wyborami. Jest najnowszy sondaż

W przeddzień wyborów parlamentarnych w Niemczech blok CDU/CSU utrzymuje prowadzenie w sondażach, zdobywając 29,5 proc. poparcia. To wynik badania przeprowadzonego przez instytut Insa na zlecenie gazety "Bild". Chociaż chadecja straciła pół punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu, nadal pozostaje na czele.

Alternatywa dla Niemiec (AfD) oraz socjaldemokratyczna SPD utrzymują swoje notowania na poziomie odpowiednio 21 proc. i 15 proc. Zieloni odnotowali niewielki spadek do 12,5 proc. Lewica zyskała pół punktu procentowego, osiągając 7,5 proc., a liberalna FDP wzrosła do 4,5 proc., co wciąż jest poniżej progu wyborczego.