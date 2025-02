Miała trwać godzinę. Trump ze spotkania z Dudą wyszedł o wiele szybciej

PiS zmienił narrację wobec Trumpa. Kaleta uderzył w Niemcy

"Spotkanie trwało dosłownie kilka minut. Wynikało to z opóźnienia w planie Donalda Trumpa. Kilkanaście minut po przybyciu do kompleksu, gdzie trwa konserwatywna konferencja CPAC. Przywódca USA rozpoczął swoje przemówienie. Oryginalnie w planie była 1:10h, od przylotu do przemówienia" - przekazał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.