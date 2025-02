Wojska USA w Polsce. Prezydent Duda o szczegółach

Prezydent Duda zaznaczył, że podczas rozmowy z Trumpem podkreślał znaczenie wschodniej flanki NATO. Wspomniał również o koncepcji "Fortu Trump" w Polsce, na co prezydent USA zareagował z uśmiechem. - Prezydent się uśmiechnął i powiedział, że wie o tym, że pamięta - relacjonował Duda. Dodawał, że Trump radził mu, by "nic się nie martwił", bo Polska należy do najbardziej wiarygodnych aliantów, wskazując na więzy militarne i współpracę gospodarczą.