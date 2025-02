- To, co dzisiaj było dla mnie najważniejszym punktem po to, żeby porozmawiać o tych sprawach, które dzisiaj są przede wszystkim ważne dla Polski, dla moich rodaków, które są także oczywiście najważniejsze dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, czyli bezpieczeństwo Rzeczypospolitej - przekazał Andrzej Duda.

- Z satysfakcją przyjąłem to, że prezydent de facto potwierdził to, co o czym rozmawialiśmy przede wszystkim z panem sekretarzem obrony, że prezydent przewiduje umocnienie, obecności armii amerykańskiej jeżeli chodzi o Polskę - powiedział.

- Prezydent powiedział bardzo stanowczo, że ta wojna musi się zakończyć, że to jest w tej chwili jego główny cel. Przede wszystkim zależy mu na tym, żeby ludzie przestali ginąć, że ta wojna nie może być absolutnie w ten sposób kontynuowana. Powiedział, że Rosja ma potężne zasoby. Ja wiem, co miał na myśli. Przede wszystkim te zasoby ludzkie, które widzimy - ilu Rosjan ginie na wojnie i jakoś prezydent Putin się tym nie przejmuje. I to jest rzeczywiście tragiczna sytuacja, ponieważ giną także i mieszkańcy, i obywatele Ukrainy - tłumaczył Duda.

- Prezydent powiedział, że po prostu serce mu się kraje, kiedy, kiedy widzi zniszczone ukraińskie miasta i że musi doprowadzić do zakończenia tej wojny. Jedynym sposobem jest rozmawianie z Putinem. Zapytał się, kto dzisiaj jest zdolny do tego, żeby prowadzić w ogóle negocjacje? - przekazał.

Andrzej Duda stwierdził, że Donald Trump zapewnił go o wsparciu Polski. - Powiedziałem prezydentowi, że rozmawialiśmy z panem sekretarzem obrony Hexem na temat Fort Trump, który mam nadzieję, że zostanie w Polsce zrealizowany. Prezydent się uśmiechnął i powiedział, że wie o tym i że pamięta, więc powiedział, żeby się nic nie martwił. [...] Powiedział: słuchajcie, jesteście jednym z absolutnie najbardziej wiarygodnych aliantów - zrealcjonował Duda.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Co dalej z Ukrainą? "Od wielu miesięcy nie wierzę w pokój"

Prezydent Polski przekazał, że rozmawiał też z Trumpem o elektrowni atomowej w Polsce oraz o więzach gospodarczych, które chce zacieśnić z Ukrainą.

Spotkanie Duda-Trump

Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa rozpoczęło się z ponad godzinnym opóźnieniem. Prezydenci spotkali się podczas konferencji Conservative Political Action Conference pod Waszyngtonem.

Rozmowa odbyła się bez udziału mediów. Chociaż nie było to spotkanie w cztery oczy, bo z Dudą i Trumpem obecni byli także Susie Wiles, Vince Haley i Mike Waltz po stronie amerykańskiej oraz Marcin Mastalerek, Wojciech Kolarski i Nikodem Rachoń po stronie polskiej.

Spotkanie Dudy z Trumpem nie było wcześniej zapowiadane i odbyło się dzień po rozmowie prezydenta RP z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Andrzej Duda podkreślił w rozmowie z ukraińskim przywódcą, że "konsekwentnie wierzymy, że nie ma innego sposobu na powstrzymanie rozlewu krwi i osiągnięcie trwałego pokoju na Ukrainie, jak tylko przy wsparciu Stanów Zjednoczonych".