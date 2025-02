Lawina komentarzy po spotkaniu Duda-Trump

- Z panem prezydentem Donaldem Trumpem wtedy, kiedy jest dużo czasu, zawsze jest wiele tematów do omówienia i żadne spotkanie nie jest wystarczająco długie - stwierdził polski prezydent.

- Mogę państwu przypomnieć, że dwie i pół godziny trwało moje spotkanie z prezydentem, kiedy nas zaprosił rok temu i to było bardzo miłe . Dzisiaj prezydent Donald Trump jest znowu prezydentem Stanów Zjednoczonych i prezydent Stanów Zjednoczonych ma swoje uwarunkowania - wyjaśniał po spotkaniu Andrzej Duda.

Premier Donald Tusk napisał, że "nie ma się z czego śmiać". "Bądźmy poważni, bo sytuacja robi się naprawdę poważna" - napisał na portalu X (dawniej Twitter - red.). Wcześniej szef rządu apelował do wszystkich o docenienie i uszanowanie wysiłków każdego, kto podejmuje je na rzecz bezpieczeństwa Polski. "Rząd i Prezydent muszą w tej sprawie działać razem, niezależnie od wszystkich różnic" - napisał.

"Media Tuska będą sprowadzać spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezydentem Trumpem do niuansów bez znaczenia. Fakty są takie, że Prezydent Trump zaprosił Prezydenta Dudę i przywitał go przed całym światem, by pokazać Europie, że Polska dowozi tematy bezpieczeństwa i traktuje PAD i Polskę jak przyjaciół" - napisał z kolei Sebastian Kaleta, poseł PiS i b. wiceminister sprawiedliwości.