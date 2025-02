Franciszek przygotował się wcześniej. Mówił o szczegółach dokumentu

- Ja już podpisałem moją rezygnację . To było wtedy, kiedy kardynał Tarcisio Bertone był sekretarzem stanu. Podpisałem rezygnację i powiedziałem mu: 'W przypadku niemożliwości z powodów medycznych, to moja rezygnacja. Masz ją. Nie wiem, komu ją dał Bertone, ale ja znam datę - wyjaśnił papież.

- Mówię to po raz pierwszy. Teraz może ktoś pójdzie do Bertone i powie: 'Daj mi ten list'. On na pewno wręczył go nowemu sekretarzowi stanu, kardynałowi (Pietro) Parolinowi - dodał Franciszek.