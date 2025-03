Błonica w Polsce. Sanepid o zagrożeniu epidemią

Bakterie wydzielają toksynę, która może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zapalenia mięśnia sercowego i martwicy cewek nerkowych. W skrajnych przypadkach może dojść do zgonu w wyniku niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia.

Szczepienia są najskuteczniejszą metodą ochrony przed błonicą. Dla dzieci są one obowiązkowe, a dorośli powinni przyjmować dawki przypominające co 10 lat. Szczególnie ważne jest to dla osób planujących podróże do egzotycznych krajów, gdzie ryzyko zakażenia jest większe.