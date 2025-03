Podejrzenie błonicy w Olsztynie. 30‑latek w ciężkim stanie

Po przyjęciu do szpitala lekarze udrożnili mu tętnicę udową, jednak jego stan się pogorszył. Obecnie pacjent jest nieprzytomny i zaintubowany.

W jego organizmie wykryto maczugowca błonicy, a pobrany szczep jest badany pod kątem toksyczności, co pozwoli ustalić, czy mamy do czynienia z łagodną błonicą skóry, czy bardziej niebezpieczną formą atakującą gardło i krtań.

Do szpitala w Olsztynie dostarczono już kilkadziesiąt szczepionek na błonicę. Jak podaje serwis, profilaktycznemu szczepieniu zostanie poddany personel placówki. Służby sanitarne prowadzą wywiad środowiskowy, aby ustalić, z kim pacjent mógł się wcześniej kontaktować.

W ubiegłym tygodniu lekarze we Wrocławiu potwierdzili zachorowanie sześcioletniego chłopca na błonicę , chorobę zakaźną gardła i krtani, która dzięki szczepieniom została populacyjnie wyeliminowana. Chore dziecko nie było szczepione. Wróciło z wakacji w Afryce . Stan dziecka jest ciężki, ale stabilny. Jak potwierdził we wtorek na konferencji prasowej szef GIS Paweł Grzesiowski, w szpitalu jest też dorosły z podejrzeniem błonicy.

- Wystąpienie zakażenia u sześcioletniego dziecka zaowocowało drugim przypadkiem, o którym dowiedzieliśmy się w poniedziałek. Jest to na etapie podejrzenia błonicy, bo to osoba, która miała bezpośredni kontakt z chorym dzieckiem. To osoba dorosła, która również znajduje się w tej chwili pod obserwacją w jednym z wrocławskich szpitali - przekazał Grzesiowski.