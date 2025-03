Wraca zapomniana choroba. Lekarze walczą o życie 6‑latka

Według informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową, sześcioletnie dziecko, które nie było szczepione, zachorowało na błonicę po powrocie z wakacji w Afryce. Prof. Leszek Szenborn z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu podkreślił, że brak szczepień jest kluczowym czynnikiem ryzyka.

Błonica była niegdyś poważnym zagrożeniem zdrowotnym, wywołującym epidemie i liczne zgony. Dzięki obowiązkowym szczepieniom sytuacja została opanowana . Prof. Szenborn zaznaczył, że dziecko przez sześć lat przebywało w Polsce wśród zaszczepionych osób, co chroniło je przed chorobą.

- To dziecko, choć było nieszczepione, przez sześć lat przebywało w Polsce i wychowywało się wśród osób zdrowych, bo zaszczepionych. Jak tylko znalazło się w innych warunkach, sytuacja się zmieniła - ocenił prof. Szenborn.

Błonica, znana również jako dyfteryt, jest wywoływana przez bakterie maczugowce błonicy. Objawy pojawiają się w miejscach kolonizacji bakterii, takich jak gardło i krtań, prowadząc do martwicy tkanek i tworzenia się pseudobłon. Choroba może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zapalenia mięśnia sercowego i martwicy cewek nerkowych. W skrajnych przypadkach może dojść do niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia.