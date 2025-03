Weekendowy powiew zimy. Przed nami mroźne noce

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują, że w sobotę do Polski napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Temperatury w ciągu dnia wyniosą od 4 do 8 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich będzie najchłodniej, około 3 stopnie. Niskiej temperaturze towarzyszyć będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nocą temperatura spadnie poniżej zera, co może prowadzić do oblodzeń na drogach i chodnikach.